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Sağlık Sağlık Bakanı Koca: Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere sağlık personelimiz büyük bir yükün altında
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere sağlık personelimiz büyük bir yükün altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 08:41:00 -
Sağlık Bakanı Koca: Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere sağlık personelimiz büyük bir yükün altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada Korona virüs vakaları İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 artış yaşandığını belirterek, "Hastanelerimiz ve sağlık personelimiz bu illerde özellikle İzmir, Adana ve Samsun'da  büyük bir yük altında. "ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık yöneticileri ile internet üzerinden görüştüklerini belirtti.

Salgının bu illerdeki seyrini yakından takip ettiklerini vurgulayan Koca, şunları söyledi:

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da Korona virüs vakalarda yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 artış var. Hastanelerimiz ve sağlık personelimiz bu illerde özellikle İzmir, Adana ve Samsun. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor. "

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