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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinde incelemede bulundu

2020-04-18 19:24:27 -
Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinde incelemede bulundu

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımına başlanan hastanelerin inşaat alanlarını gezdikten sonra ilk etabının açılmasına kısa bir süre kalan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesine geldi.

Koca, inceleme sırasında yetkililerden hastanenin proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İnceleme sırasında Bakan Koca'ya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

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