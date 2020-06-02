Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Aktif rol oynayacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Türkiye’nin etkin rol oynayacağını açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız.