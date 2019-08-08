Sağlık Bakanı Koca, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Devlet Demiryolları Misafirhanesi'nin Medipol Üniversitesine hibe edildiğine yönelik iddialara karşılık, bunun bakanlığından önce yapılan bir tahsis olduğunu ve hibe olmadığını belirterek, "Vatandaşımız şunu bilsin; ben, bulunduğum koltuğun kutsallığını biliyorum ve ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Bu yapılanların hangi maksatla yapıldığını da biliyorum. Bu noktada kararlılıkla asla geri adım atmadan, vatandaşın ve memleketin lehine olabilecek her konunun, gerektiğinde ben veya bir çok kimsenin aleyhine olma pahasına üzerine gideceğimden herkes emin olsun." dedi.

Koca, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Devlet Demiryolları Misafirhanesinin hibe edildiği söyleniyor, tahsis deniyor. Kurucu olduğunuz hastane grubuna verildiği söyleniyor. Bu konudaki iddialar doğru mu?" şeklindeki soruya Koca, "Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil. Kanuni çerçevede rayiç bedel tespiti yapılarak, tarihi doku korunarak eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle yapılan bir tahsis." karşılığını verdi.

"Hepsi bakanlığımdan önce, bakanlığımdan sonra asla olmamıştır. Müracaat daha öncedir ve 12 Haziran'da yapılmıştır." diyen Koca, o zaman da haberler yapıldığını, ancak bugün kampanya tarzında haberlere yer verildiğini belirtti.

Koca, yine biri 11 yıl önce Bursa, diğeri 7 yıl önce İstanbul'da eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla Medipol dışında başka bir tüzel kişiliğe kiralanan yerlerle ilgili bugün verilmiş gibi haberler yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bilinçli bir kampanya evet, bir hedefle yapılmış olabilir. Ben birtakım başlıklarla bu dönem yapılanları detayına girmeden söylemeye çalıştım. Ama vatandaşımız şunu bilsin; ben, bulunduğum koltuğun kutsallığını biliyorum ve ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Bu yapılanların hangi maksatla yapıldığını da biliyorum. Bu noktada kararlılıkla asla geri adım atmadan, vatandaşın ve memleketin lehine olabilecek, gerektiğinde ben veya bir çok kimsenin aleyhine olma pahasına üzerine gideceğimden herkes emin olsun."

- Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme

Sağlıkta dijitalleşme süreciyle ilgili ne gibi yenilikler olduğuna yönelik soru üzerine Koca, yeni dönemi özellikle vatandaşın lehine, ülkenin menfaatine daha verimli kullanmaya odaklanmak gerektiğine inandığını bildirdi. Dijitalleşme sürecini de önemsediklerini vurgulayan Koca, en küçük sağlık verisini bile dijitalleştiren bir dönemde olduğunu ifade etti.

Koca, "e-nabız"ın yerli bir yazılım olduğunu ve 12 milyon vatandaşın kullandığını dile getirerek, bunu herkesin kullanabilir olduğu bir sisteme dönmesini arzuladıklarını söyledi.

Yeni dönemde SGK ile iş birliği içinde dijitalleşmeyi, yapay zeka ve büyük veri kullanılarak, ayrıca olabilen veya olabilecek istismarı da önleyen bir mekanizmayı devreye sokmak istediklerini belirten Koca, bununla ilgili adımların atıldığını kaydetti.

- Emar (MR) ve tomografi de yeni dönem 2 Eylül'de başlıyor

Koca, buna emar (MR) ve tomografide başlandığını ifade ederek, hekimin talepte bulunduğu durumda, daha önce MR ve tomografi çekildiyse bakmasını hatırlatan ve bakmadıkça Medula sistemi üzerinden ödemenin yapılmadığı bir dönemin ülke genelinde 2 Eylül'de hayata geçeceğini vurguladı.

Bakmadan yazılan, istenen tetkiklerin yüzde 10 fazla olduğunu ve bu hatırlatmayla yüzde 65'e yakın talebin engellendiğinin görüldüğünü vurgulayan Koca, "Bunu daha ileriye götürüyoruz 2 Eylül'den sonra. Bu hastaneler sadece özel değil, üniversite, kamu dahil olmak üzere MR ve tomografinin çekildiği tüm merkezlerin bir entegrasyonla yapılması gereken bir durum. Şu an yüzde 85 bu entegrasyon sağlanmış durumda. 2 Eylül'de bu entegrasyon tamamıyla bitmiş olacak." diye konuştu.

Koca, çekilen MR'ın hangi durumlarda istenebilirliğini belirleyen, çekildiğinde standartlara uygun çekilip çekilmediğini, alanıyla ilgili uzman ekibin vereceği kararla yapay zeka ile kontrol edilen bir sürecin olacağını bildirdi.

Bu sistemi pek çok alanda yapmak istediklerini anlatan Koca, "Anjiyo hangi durumlarda yapılır, anjiyo sonucuna göre stent mi takılmalı baypas mı yapılmalı, buna bakanlık olarak oturup biz karar vermeyeceğiz. Bunu ilgili birimlerle bilimsel heyetin vereceği kararların algoritmasını geliştirerek yapay zekayla büyük veri üzerinden devreye sokmak istiyoruz." dedi.

Koca, dünyada benzeri olmayan bu durumun vatandaşa doğru tanının, doğru hizmetin, doğru müdahalenin yapılabilirliğini sağlayan bir yaklaşım olacağını vurgulayarak, bu yüzden dijitalleşmeyi önemsediklerini ve yatırımdan da kaçınmadıklarını belirtti.

(Bitti)