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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, 7 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, 7 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü:

"İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:43:53 -
Sağlık Bakanı Koca, 7 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

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