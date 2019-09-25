Sağlık Bakanı Koca: 3 bin 7320 internet sitesine erişim engellenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aldatıcı reklam ve mevzuata aykırı ürün satışına ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı.

2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi.

Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi."