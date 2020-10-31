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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor."

Yeniakit Publisher
2020-10-31 02:12:58 -
Sağlık Bakanı Koca: "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor."
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