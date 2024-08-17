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Sağlık Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na açık açık soruldu! Konu: Maymun çiçeği
Sağlık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na açık açık soruldu! Konu: Maymun çiçeği

Yeniakit Publisher
2024-08-17 22:33:00 - 2024-08-17 22:33:46

Habertürk canlı yayınına konuk olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsünün koronavirüs gibi olmadığını, temasla bulaştığını ve Türkiye'de henüz bir risk bulunmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsünün yayılmasını "acil durum" olarak tanımasının ardından virüsün yol açtığı hastalık merak konusu oldu..

Kongo'dan komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü, Afrika kıtasının ardından İsveç'te de ortaya çıkmasıyla panik yarattı..

Türkiye'de de konuşulan gündemlerden biri olan maymun çiçeği virüsü, Habertürk canlı yayınında konuşuldu.

 

"MAYMUN ÇİÇEĞİNİ SALGIN GİBİ DÜŞÜNMEMELİYİZ, ENDEMİK BİR HASTALIK"

Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, virüsle ilgili şunları söyledi:
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Koronavirüsten sonra pandemi olmasa da insanlar gerçekten tedirgin oluyor. Çünkü koronavirüs büyük bir travmaydı. Bir afet esasında. Duyulunca insanlar doğal olarak bunu çok merak ediyorlar.

Öncelkle şunu bilmenizi istiyorum bu virüs koronavirüs gibi değil, farklı.

Maymun çiçeği virüsü, temasla bulaşıyor.

Bu 20 yıldır Kongo'da olan bir hastalık, yeni bir virüs değil. Özellikle 2022 Temmuz'da orada yaygın hale geliyor. Uzun süre temasla bulaşan bir hastalık türü. Koronavirüs gibi solunumla bulaşmıyor. Bu nedenle yaygınlığı lokal kalıyor.

Bunu salgın diye düşünmemek lazım. Bu endemik bir hastalık. Endemik dediğim bölgesel.. Tabii tek tük başka yerlerde de görülebilir.

"BİZ ALARMDAYIZ, TOPLUMUMUZ RAHAT OLSUN"

Yine de her ihtimale rağmen planlama, hazırlığımızı yaptık ve önlemlerimizi aldık..

Sağlık Bakanlığı olarak alarmdayız. Toplumumuz rahat olsun.

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