Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözleri acı gerçeği ortaya serdi

Van'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Fahrettin Koca'nın sözleri acı gerçeği gözler önüne serdi.

Bakan Koca; açıklamasında "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Ama homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerde sabit dururken daha önceden kontrol altında olan yerlerde istemediğimiz tablolar oluşuyor. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük."

Van'ın Sağlık Bakanlığı tarafından mercek altına aldığının altını çizen Fahrettin Koca; "Yüksek vaka sayılarına ulaşan yerlerden biri oldu. Hasta sayısı son haftalarda iki katına çıktı. Yalnızca Van'da değil orta ve doğu Anadolu illerimizde sıkıntılar var." dedi.