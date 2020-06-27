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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için yaptığı paylaşımına beğeni yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:32:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ölümcül koronavirüsle mücadele sürecinde gösterdiği performansla vatandaşların takdirini kazanan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat bir sınav. Bu onun 165 dakikası. En zor sorular bile kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın paylaşımı kısada sürece çok sayıda beğeni aldı.

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