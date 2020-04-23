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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ayın sultanı Ramazan ayı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun" dedi.

2020-04-23 23:31:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından normal hayata dönüş için umut veren bir paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım:

Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun.

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