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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:24:00 - 2020-07-04 16:09:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Törene Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Törende bir konuşma yapan Koca, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca Temizlik-Maske-Mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım " dedi.

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Yorumlar

yapıştır gitsin

bakanım hergün yumuşak üslup ile anlatmaya ayıktırmaya çalışıyorsunuz bu millet senin üslubundan anlamıyor yapacağın iş çinlilerin ilk zaman yaptığı gibi tekme tokat jop allah ne verdiyse yada kolombiyalıların yaptığı gibi diz altı tak tak iki mermi ancak iyi gelir
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Cabir

Kimsenin kimseye sayısı yok, denetim ve Ceza olmadıkça maske takan az olacaktır.
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