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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:

"Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 2'ye yükseldi" - "Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:00:59 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini, yaralı Türk vatandaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Somali'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini belirten Koca, "Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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