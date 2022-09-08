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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mersin açıklaması
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mersin açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 13:01:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mersin açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."

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