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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Çocuklarımızın korkuları bizi üzdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: 'Bana yaklaşmayın!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:48:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Çocuklarımızın korkuları bizi üzdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklara teşekkür etti.

"Korkuları bizi üzdü"

Bakan Koca yaptığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: 'Bana yaklaşmayın!" ifadelerini kullandı.

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