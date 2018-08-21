THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç müjdesi!

Dövizdeki hareketlilik ve ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fahrettin Koca, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır." dedi.

21 Ağustos 2018 Salı 22:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak ilaç temininde ve fiyatlandırmasında vatandaşı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" dedi

"DEPOLARDA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Euro bazında tespit edilen dönemsel uygulamalarımız, fiyatını belirlediğimiz ilaçlarımız var. Bununla ilgili olarak da sektörle belli aralıklarla zaten görüşüyoruz. Bu anlamda yapılabilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol alıyoruz. Şu an depolarda herhangi bir sıkıntının olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:50
  1. sağlık bakanı
  2. ilaç fiyatları
  3. gündem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da cami karşısında genelev!
    1. Almanya'da cami karşısında genelev!
    2. Kral Selman: Tüm dünya şahit
    3. Anne mezarlıkta çocuk ise... Adana'da..
    4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    5. Gururumuz Zübeyde Süpürgeci: Rekorla..
    6. Partizan - Beşiktaş maçını Slovak..
    7. Erdoğan, liderlerle bayramlaştı
    8. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç..
    9. Antalya'da 6 araç birbirine girdi! Çok..
    10. Hindistan'da facia gibi kaza! 11 kişi..
    11. İzmir'de Kurban Bayramı'nın bilançosu..
    12. Beşiktaş'ta Partizan hazırlıkları..
    13. Otomobil yola savrulan ineğe çarptı: 3..
    14. İsrail'den skandal yerleşim kararı!
    15. Rusya'dan Türkiye ile ortak hareket..
    16. Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    17. Tunceli Valiliği'nden açıklama!
    18. Trabzon'da orman yangını!
    19. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    20. Klima kullanımına dikkat! Serinleyeyim..
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!
    İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!