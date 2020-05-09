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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Bunu bilemezsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyarak "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:26:00 - 2020-05-09 14:27:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, #riskigörün etiketiyle Twitter hesabından yaptığı video paylaşımına şu notu düştü:

Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın

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