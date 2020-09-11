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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygu yüklü paylaşım
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygu yüklü paylaşım

Sağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan için duygu dolu paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:24:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygu yüklü paylaşım

Çin'den yayılarak dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor.

Tıp Fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Son günlerde de vaka artış sayısında yükseliş gözlemlenen koronavirüs nedeniyle Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan hayatını kaybetti.

Mercan'dan gelen acı haber sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın Merve Mercan için yaptığı o paylaşım:

Konya'da koronavirüs tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."

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