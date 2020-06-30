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Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "asker uğurlama" uyarısı:

"Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:15:37 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "asker uğurlama" uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarında Kovid-19'la mücadele kapsamında yeterli tedbirin alınmadığını belirtti.

Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

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