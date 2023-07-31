Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni dönem başlıyor

Sağlık sektöründe hastaya yönelik erişilebilirlik ve kalite kadar sağlık çalışanlarının çalışma şartları da önem arz ediyor.

Bu kapsamda iki yıl süren koronavirüs salgınıyla birlikte zirve yapan sağlık çalışanlarını yoran sorunlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hızla çözülüyor.

Bakanlığın Beyaz Reform adını verdiği bir dizi değişim, yeni çıkarılan yasalarla güvence altına alınan haklarla büyük oranda aşıldı.

Bu sorunların en büyüklerinden biri sağlıkta şiddet...

Şiddet olayları belirgin düzeyde azalmış olsa da belirlenen hedefe tam olarak ulaşılmış değil.

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Öte yandan, konunun hassasiyeti yapıcı olmaktan uzak yaklaşımlara da fırsat veriyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik ikinci Beyaz Reform süreci

Tüm bu sorunların çözümü için yeni bir döneme girildi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün doktorlara bir mektup göndererek yeni bir dönemin müjdesini verdiği: İkinici Beyaz Reform...

Beyaz Reform sürecinde tüm imkânları harekete geçirmeye, yeni imkânlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, şimdi de doğru tutumun bu olduğunu vurguladı.

Yapılan reformlardan örnekler

Bakan Koca’nın kaleme aldığı mektupta, büyük değişim gösteren maddi şartlardan sağlık çalışanlarını ağır davalara karşı güvence altına alan Malpraktis yasasına kadar pek çok konuda, değeri iyi bilinmesi istenen reform örnekleri var.

Sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere, nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılmakta olan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi pek çok konu ise Beyaz Reform’un ikinci döneminde üzerinde çalışılan başlıklar arasında örnek gösteriliyor.

"Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı"

Koca'nın mektubunda, “Artık tamamlama aşamasında olduğumuz Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı çalışmamızı yakında uygulama sürecine koyacağız. Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için, bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.