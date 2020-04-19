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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Tedbirler meyvelerini vermeye başladı' diyerek son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Nisan'ın koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 127 kişi yaşamını yitirirken 1523 kişi ise iyileşti.

2020-04-19 19:03:00 - 2020-04-19 19:13:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Tedbirler meyvelerini vermeye başladı' diyerek son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 35.344 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.977 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybederken iyileşen kişi sayısı 1.523 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın" dedi.

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Yorumlar

serdar-1.

sayın bakan,sizleri ve ekibinizi tebrik ediyoruz,gece gündüz çalışıyorsunuz.bizler yapılan iyi işleride takdir etmeyi biliriz.
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Emrkl

Dünya ülke sıralamasında hasta sayısında 7.nci ölüm toplamında 12.nci hasta vaka artış sayısında 2.nci durumdayız Ve çok dikkat etmek zorundayız
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