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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gören hastaları ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:31:43 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gören hastaları ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin açılış töreninin ardından tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin açılış töreninin ardından, burada tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. 4 yaşındaki Abdulkadir ve dünkü patlamada yanık tedavisi için helikopter ambulansla getirilen hastamızın durumu hakkında bilgi aldık, kendileriyle sohbet ettik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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