Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 987 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Haziran tarihine ait Türkiye'deki Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı.
Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 987 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi ise hayatını kaybetti.
"Yeni vakalarda yaş ortalaması..."
Bakan Koca dün vakaları paylaştığı mesajında, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40'ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. "Normal" olan, tedbirdir." ifadesini kullanmıştı.