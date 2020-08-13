Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsteki son bilançoyu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ölümcül koronavirüs salgınındaki son bilançoyu açıkladı.
Bakan Koca, 13 Ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı paylaşımda, ''Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.'' dedi.