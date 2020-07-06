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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son bilançoyu açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 1086 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:26:00 - 2020-07-06 20:44:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Temmuz Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 52 bin 193 test yapıldı ve 1086 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs tedavisi gören 16 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 241'e, toplam vaka sayısı ise 206 bin 844'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 183 bine yaklaştı

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 315 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 182 bin 995 oldu. Toplam entübe hasta sayısı 395, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1130 oldu. Toplam test sayısı ise 3 milyon 682 bin 673'e yükseldi.

"Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.

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