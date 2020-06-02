Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son bilançoyu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 786 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi ise hayatını kaybetti.
"Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor"
Bakan Koca dün verileri açıkladığı Twitter paylaşımında, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadesini kullanmıştı.