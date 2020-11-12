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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ile görüştü
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:17:00 - 2020-11-12 18:19:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştüğünü ifade etti.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."

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