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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işaret etmişti... Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye koronavirüs cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışının yaşandığı 5 kent arasında gösterdiği Gaziantep'te, dün 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:20:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işaret etmişti... Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye koronavirüs cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ağustos'ta yaptığı koronavirüs açıklamasında yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da artış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentlerden biri olan Gaziantep'te ise 2 Ağustos tarihinde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

2 bin 913 kişiye ceza uygulandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından kent genelindeki maske ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada "02.08.2020 günü il genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2913 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmış, denetlenen 437 iş yerinden 2'sine cezai işlem yapılmıştır" denildi.

Bakan 5 kente dikkat çekti

Sağlık Bakanı Koca da 1 Ağustos'un koronavirüs verilerini açıklarken "Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya" uyarısında bulunmuştu.

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Yorumlar

yusuf can

Maske takmiyanlara cezanin yaninda hastahenelerfe en pahslli srkilde tefavi efilecegine diar imza alin hadtalanip odrmiyeni birakin gebersin
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