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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Türkiye'ye getirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

2020-04-28 15:39:00 - 2020-04-28 15:44:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Türkiye'ye getirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi.

Seyithanoğlu'nu taşıyan ambulans uçak saat 22.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Rusya'da tıp eğitimi alan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun Türkiye'ye gelişini Demirören Haber Ajansı (DHA) anbe an takip etti. Ambulans uçaktan alınarak ambulansa bindirilen 24 yaşındaki Türk öğrencinin Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nde tedavisine götürüldü.

Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum." dedi.

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Yorumlar

Ögeday

korkunc bir propaganda yagmuru altindayiz... Anladik; Almanya bizi KISKANIYOR :))
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Senaryo

Daha dünya da 180 küsur ülke var
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