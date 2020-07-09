Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Mutabakata vardık

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DSÖ ile Türkiye arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi için tam bir mutabakata vardık.

DSÖ İstanbul ofisini hızla hayata geçiriyoruz. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ kapsamında özel bir yer tutacak.

Tüm dünyanın Covid-19 ile mücadele etmeye başladığı bu dönemde ofisin İstanbul'da açılacak olması ülkemizi uluslararası bir konuma getirecektir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şunları söyledi:

"'Post Kovid' dediğimiz döneme başlıyoruz"



Sayın bakanım Fahrettin Koca ve Bilim Kurulumuzun değerli üyeleri iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle sözlerime, sizlere kalbi ve içten teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim. Bakanımız Koca'ya dosthane misafirperverliği, çalışmalarımız esnasında yükselttikleri işbirliği için içten takdirlerimi sunmak isterim.

Bu basın toplantısı vesilesiyle ben Türkiye ve tüm Avrupa'da verilen mücadelede ön cephelerde çalışan tüm sağlık personeline, özellikle üstlendikleri fedakar çalışmaları için teşekkür edebilme fırsatını elde ettim, bunun için çok mutluyum. Zira sağlık personelimiz son derece fedakar çalışmalarını sürdürmektedir.

Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının başlamasıyla ben ilk seyahatimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. Her bir aile bazında, her bir ülke bazında tek tek bizler adına 'Post Kovid' dediğimiz döneme başlıyoruz.

Türkiye'ye övgü

Bugün sizlerle paylaşacağım üç mesajım olacak. Öncelikle Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt, bu derece bir dayanışma sergiledikleri için, insani durumlara karşı böylesi bir duruş sergiledikleri için içten saygılarımı sunmak isterim.

Bir atasözü der ki "İçimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ancak ve ancak ortaya çıkaracak olan krizlerdir, zor zamanlardır" Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ve bünyesinde barındırdığı en iyi sergilemiştir. Hiç kimsenin mahrum bırakılmadığı, hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız.

Sizler Kovid-19 testlerine, tedavilerine tüm mültecileri de dahil etmek suretiyle insani yanınızı da sergilemiş oldunuz. Bununla da kalmayıp 130'dan fazla ülkeye de kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz.

Bizler bu akşam sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile bir anlaşma imzalayacağız. İstanbul'da açılacak olan DSÖ'nün insani ve sağlık acil durumlarına karşı teyakkuzda olma ofisidir. Bu ofisin amacı bütün Avrupa genelinde ve bu coğrafyada karşılaşılabilecek olan insani acil durumlara karşı yanıtı doğru şekilde vermektir.

Pandemi henüz sona ermemiştir. Pandemi ile ilgili çalışmalarda bizler hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde, en üst seviyede ilerletmek zorundayız.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede çok önemli bir virajı almaktadır. Türkiye'nin bu başarısının arkasında önemli adımlar mevcuttur. Ve bu Türkiye'deki vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 oranında azalmıştır. Bu başarısının arkasındaki nedenlere gelirsek, sağlık sistemlerinin reformları, hazırlılık durumundaki gelişmeler, yerel olarak üretilen tanı testlerinin geliştirilmesi, temasın takip edilmesi yine aynı şekilde tedavi ile ilgili çalışmaların kuvvetlendirilmesi, havayolu seyahatleriyle ilgili yapılan düzenlemeler ve toplumun dahil edilmesi ve risk iletişimi konusunda atılan adımlardır.

SORU: Sayın Kluge, salgının başından bu yana hem DSÖ'nün hem Avrupa Direktörü'nün Türkiye'yi yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Türkiye'nin önlemlerini ve sağlık sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kluge: "Süreci çok yakinen takip ettik. Ben ve meslektaşlarım ayda bir toplantı gerçekleştirdik sayın Koca ile. Burada görmüş olduğunuz raporun hazırlanmasının son aşamasındayız. Dayanıklı ve güçlü sağlık sistemlerinin nasıl olacağı... Çok önemli üç temel nokta var. Birincisi siyasi liderlik; Türkiye'de çok güçlü siyasi liderlik sergilendi. İkincisi, doğru politikaların sağlanması. Ve üçüncüsü kararların hızlı alınması. Avrupa ülkeleriyle farklılıklar olduğunu gözlemledik.

Türkiye'de ölüm ve vaka oranları Nisan ayından bugüne kadar yüzde 70'in üzerinde bir düşüş kaydetti. Ve AB'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler kriterlerine bunun girdiğini düşünüyoruz.

Türkiye'de test sayılarını iki katın üzerinde artırdı. Nisan'da bu sayı 20 binken, günümüzde 50 binin üzerine çıktı.

Üçüncü önemli nokta, yaşlıların korunması. Bazı Avrupa ülkelerinde felaketler yaşandı. Türkiye bu konuda çok önemli önlemler sayesinde, çok büyük bir başarıya imza attı. Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldığında doğal seyri içinde bir pik yaşandığına şahit oluyoruz. Ama Haziran ayında Türkiye hızlı şekilde durumu kontrol altına alabildi. Ve buradan almamız gereken en önemli mesaj şu; her şey bitmiş değil. Çok dikkatli davranmalıyız. Her zaman tedbiri elden bırakmamalıyız.

Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldığında doğal seyri içinde bir pik yaşandığına şahit oluyoruz. Ama Haziran ayında Türkiye hızlı şekilde durumu kontrol altına alabildi.

Ve buradan almamız gereken en önemli mesaj şu; her şey bitmiş değil. Çok dikkatli davranmalıyız. Her zaman tedbiri elden bırakmamalıyız.

SORU: Sorum Bakan Koca'ya olacak. DSÖ ile işbirliği ve diyaloğu yeterli görüyor musunuz? DSÖ ile salgın yönetiminde ayrıştığınız konular var mı?

BAKAN KOCA: Pandemi sürecinde her ay rutin telekonferansla bilgi alışverişi içinde bulunmuş olduk. Tabi ki DSÖ ile anlayış birliği ve hedefler açısından görüş farklılıklarımızın olmaması beklenemez. Pandemi sürecinde özellikle hızlı gelişen bir süreç. Bu süreçte uygulamaların farklı olması dünyada doğal. Bu uygulamaların farklılıkların önemli olan bilim süzgecinden geçiyor olmasıdır.