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Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" uyarısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-20 21:43:24 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" uyarısında bulundu

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır ve Trabzon'da yapılan düğün ve kına gecesinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığına dikkati çekerek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan bir düğünde, 70 kişinin "kol kola ve maskesiz" halay çektiğinin öğrenildiğini, Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." ifadelerini kullandı.

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