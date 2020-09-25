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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var"
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 19:50:44 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var"
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