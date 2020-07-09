Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DSÖ ile Türkiye arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi için tam bir mutabakata vardık.

DSÖ İstanbul ofisini hızla hayata geçiriyoruz. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ kapsamında özel bir yer tutacak.

Tüm dünyanın Covid-19 ile mücadele etmeye başladığı bu dönemde ofisin İstanbul'da açılacak olması ülkemizi uluslararası bir konuma getirecektir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şunları söyledi:

"'Post Kovid' dediğimiz döneme başlıyoruz"



Sayın bakanım Fahrettin Koca ve Bilim Kurulumuzun değerli üyeleri iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle sözlerime, sizlere kalbi ve içten teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim. Bakanımız Koca'ya dosthane misafirperverliği, çalışmalarımız esnasında yükselttikleri işbirliği için içten takdirlerimi sunmak isterim.

Bu basın toplantısı vesilesiyle ben Türkiye ve tüm Avrupa'da verilen mücadelede ön cephelerde çalışan tüm sağlık personeline, özellikle üstlendikleri fedakar çalışmaları için teşekkür edebilme fırsatını elde ettim, bunun için çok mutluyum. Zira sağlık personelimiz son derece fedakar çalışmalarını sürdürmektedir.

Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının başlamasıyla ben ilk seyahatimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. Her bir aile bazında, her bir ülke bazında tek tek bizler adına 'Post Kovid' dediğimiz döneme başlıyoruz.

Bugün sizlerle paylaşacağım üç mesajım olacak. Öncelikle Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt, bu derece bir dayanışma sergiledikleri için, insani durumlara karşı böylesi bir duruş sergiledikleri için içten saygılarımı sunmak isterim.

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