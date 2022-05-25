Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de var mı?

Şu ana kadar Afrika dışında 237 maymun çiçeği vakası bildirildi. Dünya çapında sağlık yetkilileri virüsün kontrol altına almak adına planlarını da açıklamaya devam ediyor. Peki maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı?

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği virüsü için düzenlemelerin yakında getirileceğini belirtii. Koca, "Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanarak vatandaşın içini rahatlattı.

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

İnsanlar arasında kolayca yayılmayan virüs, şu yollarla yayılabiliyor:

Maymun çiçeği döküntüsü olan biri tarafından kullanılan giysilere, çarşaflara veya havlulara dokunmak,

Döküntülere ya da kabuklarına dokunmak,

Enfekte bir kişinin öksürmesine veya hapşırmasına maruz kalmak.

Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi beş ile 21 gün arasında sürüyor.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsü nasıl anlaşılır? Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf benzlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.