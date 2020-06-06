Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili 6 Haziran verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi. Toplam vefat sayısının 4 bin 669'a ulaştığı ülkemizde vaka sayısı 169 bin 218'e yükseldi.

Son 24 saatte koronavirüs belirtisi görülen 35 bin 846 kişiye test yapıldı. Salgının Türkiye'de görülmesinden bu yana yapılan test sayısı ise 2 milyon 303 bin 258 oldu.

Koronavirüs tedavisi gören bin 922 kişi son 24 saatte iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 135 bin 322'ye yükseldi. Öte yandan son verilere göre Türkiye'de 591 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken 264 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

"Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.