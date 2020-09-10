Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Eylül koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde son 24 saatin bilançosunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca'nın sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre; son bir günde koronavirüs salgını nedeniyle 58 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Böylece ülkemizde koronaviürs pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 897'ye çıktı.

Bin 512 yeni vaka

Bakan Koca'nın yayınladığı 10 Eylül 2020 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; son 24 saatte bin 512 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 286 bin 455'e yükseldi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 10 Eylül tarihine ait olan Günlük Koronavirüs Tablosu: