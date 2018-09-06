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Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir: Şarbon hastalığı kontrol altında

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, şarbon hastalığı iddialarına dair, "Panik yapılacak bir durum yok, her şey kontrol altında. Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:05
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir: Şarbon hastalığı kontrol altında

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, valiliği ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin il ve ilçe müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştiren Eldemir, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

“Her şey kontrol altında”

Gazetecilerin Türkiye'deki şarbon hastalığına ilişkin son durumu sorması üzerine Eldemir, "Sağlık Bakanlığı olarak iddiaları yakından takip ediyoruz. Bakanımızın gayet net açıklamaları var. Bazı vatandaşlarımızı ihtiyati tedbir olarak sağlık tesislerimize çağırıp müdahalede bulunuyoruz. Herhangi panik yapılacak bir durum yok, 'etten proteinden uzak durun' denilecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda gıda ve sağlık tarafı üzerinde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz." diye yanıt verdi.

Şanlıurfa'ya 320 doktor atanacak

Eldemir, kısa süre içerisinde Şanlıurfa'ya 320 doktorun atamasını yapacaklarını belirtti.

Kent genelinde 30 civarında aile sağlık merkezi inşaatının devam ettiğini dile getiren Eldemir, Ceylanpınar ve Harran ilçelerinde de yeni devlet hastanelerinin inşaatına başlanacağını söyledi.

“Şanlıurfa'ya çok ciddi sayıda doktor ataması yapacağız”

Sağlık alanında kentin öne çıkan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını vurgulayan Eldemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şanlıurfa Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin inşaatı başlayacak. Yeni ihtiyaçların da gereğini yapacağız. Fiziki yatırımların yanı sıra nitelikli sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için de katkılar sağlayacağız. Şanlıurfa'ya çok ciddi sayıda doktor ataması yapacağız.

Ataması olacak 320 doktorumuz arasında çoğunluk ihtiyaçtan dolayı kadın doğum uzmanı ve çocuk hastalıkları uzmanı olarak belirlendi. İnşallah Şanlıurfa'nın sağlık ihtiyaçları noktasında çok önemli bir adım atmış olacağız."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:05
  1. Türkiye
  2. Şanlıurfa
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. Ceylan
  5. Harran
  6. Ceylanpınar

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