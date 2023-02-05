Sağlığınız bu kadar ucuz mu! Bu hata hayatınızı tehlikeye atıyor

Tüm dünya 21. yüzyılın ortalarına yaklaşırken, alışveriş ve yaşam şekli konusunda hızlı bir kabuk değiştirme yaşıyor.

Eczacılar, OTC, kişisel bakım ve besin desteklerinin eczane dışında satılmasını istemiyor. Herkes daha sağlıklı olmak, genç kalmak ve hastalanmamak için zaman zaman besin takviyelerine ve vitaminlere ihtiyaç duyuyor. Ne yazık ki bu ürünleri kullanmak için çoğu zaman doktor ve eczacı tavsiyeleri yerine farklı öneriler değerlendiriliyor. Her gün influencerlar, sanatçılar genç kalmanın ve hasta olmamanın reçetelerini vermeye başladı.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Jale Kıhtır, "Oysa sağlık ürünleri, gıda takviyeleri ve vitaminler, sadece sağlık personelleri tarafından, ihtiyaç olduğu kadar önerilmeli ve kullanılmalıdır. Hatalı kullanım sağlığımıza zarar verebilir. Bir kan sulandırıcıyla beraber alınan bir omega 3 ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tansiyonu olan bir kişinin ginseng ve bunun gibi ürünler kullanması tansiyon ataklarına neden olabilir. A vitaminin fazla alımı karaciğer hasarına, C vitaminin fazla kullanılması ise böbrek taşı oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu ürünleri kimin önerdiği, kadar hangi satış kanalından alındığı da çok önemlidir. Her ne kadar vitaminler, gıda takviyeleri ve OTC ürünler ilaç olmasa da mutlaka eczaneden alınması gereken ürünlerdir. İlaç dışı dediğimiz bu ürünler aynı ilaçlarda olduğu gibi saklama koşullarında muhafaza edilerek eczanelere ulaşmaktadır. Sağlığımız ucuz ürün satın alınarak kaybedilecek kadar değersiz değildir. Gıda takviyesi, vitamin ve OTC ürünler de doktor ve eczacıya danışarak alınmalıdır. Bu ürünler eczane dışı başka bir yerde satılmamalıdır" dedi.