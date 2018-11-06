Sağlığın kıymetini hastalıktan önce bilin

Hastalıklarla baş etmenin en kolay ve ucuz yolu, hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bu alanda yapılan çalışmalara koruyucu tıp çalışmaları denilmektedir. Bunun için milyaryarca lira harcama yapılıyor.

Gelgelelim, bu sadece devletin işi değil ki.. Bireyin kendi sağlığını en evvel kendisinin düşünüp tedbirini alması gerekiyor. Devlet de ona yardımcı oluyor. Fakat toplumumuzun büyük bir çoğunluğu şayet bir sıkıntısı yoksa bu konuyu olabildiğince gündeminin dışında tutar.

Çünkü yapması gereken çok daha önemli ve mühim işleri vardır!



Çok önemli.. Çok mühim!.. kargaşasında ömür tüketiriz. Tabii ki bu durum zaman-zaman kendi rahatsızlıklarımız ya da canımızdan çok sevdiğimiz çocuk, eş ve ebeveynlerimizin hastalıkları ile kesintiye uğrar ama yine de biz bu durumdan yeterli dersi almayız.

Ta ki, çok ciddi ve ağır bazı hastalıklarla (kalp krizi, inme/felç ve kanser vb.) karşılaştığımızda durumun ehemmiyetini fark ederiz ama telafisi imkansız birçok sorunlarla da yüzleşmek zorunda kalırız. Ondan sonra, hastane kapılarında, doktor muayenehanelerinde şifa dileniriz!

MÜSLÜMAN, HADİSE KULAK VERMELİ

Halbuki bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyuruyor ki:

Beş şey gelmeden önce, şu beş şeyin kıymetini bilin:

1- İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin,

2- Hastalıktan önce sağlığın,

3- Meşguliyetten önce boş vaktin,

4- Fakirlikten önce paranın, zenginliğin,

5- Ölmeden önce hayatın, dünyada âhireti kazanmanın kıymetini bilin! (Hâkim, Müstedrek, IV, 341; Buhârî, Rikak, 3; Tirmizî, Zühd, 25)

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in hayatı boyunca sağlık ve hastalıklar konusunda yaptığı tavsiyelere ve tedavide yaptığı, yapın dediği uygulamalara Tıbb-ı Nebevî denir.

Tıp tarihinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in tavsiyelerinin ve uygulamalarının büyük önemi vardır. Bu konuda da Peygamber Efendimiz (s.a.s) örnek olmuş, tıp uzmanları O'ndan büyük ölçüde istifade etmişler ve hayranlıklarını gizleyememişlerdir.

Bu hayranlığın sebebi ve Tıbb-ı Nebevînin isabetli oluşunun sebebi, vahye dayalı oluşundandır.