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Sağlık Sağlığı bahane eden çok! İşte orucun kalbe faydaları
Sağlık

Sağlığı bahane eden çok! İşte orucun kalbe faydaları

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:18:00 -
Sağlığı bahane eden çok! İşte orucun kalbe faydaları

Çou kişi sağlığını bahane ederek oruç tutmayı tercih etmiyor. Uzman isim yaptığı açıklamada orucun kalp için son derece faydalı olduğunu ifade etti.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Öztürk, sağlıklı bireyler için Ramazanda oruç tutmanın kalbe olan faydalarından bahsetti. 

Kalp hastalığının derecesine göre kontrol altındaki kalp hastalarının oruç tutabildiklerini ancak kalp hastası olan kişinin mutlaka bu konuda kendisini takip eden doktoruna danışması, doktorunun görüşünün alınması gerektiğini belirten Dr. Mehmet Öztürk, “Sağlıklı bireylerde orucun yararlı etkileri mevcuttur. Örneğin sağlıklı bireylerde Ramazan süresince ve sonraki birkaç haftalık dönemde HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin Ramazan öncesine göre arttığı, kötü kolesterol düzeylerinin ise azaldığı görülmüştür. Kurallarına uygun oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına kıyasla Ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, anlamlı kötüleşme olmadığı bilinmektedir. Burada önemli olan kalp damar sağlığını göz önünde bulundurarak oruç tutmaktır Yani kullanılan ilaçların aksatılmadan devam edilmesi ve iftar- sahur döneminde doğru beslenilmesidir. Hangi hastanın oruç tutabileceği mutlaka doktor karar vermelidir” şeklinde konuştu. 

Sıcak günlere oruç tutmanın pek çok hastada sorun yaşatabileceğine dikkat çeken Dr. Öztürk, aşırı sıvı ve elektrolit kaybı, kan basıncında aşırı düşmelere, senkop gelişmesine yol açtığı ve bu durumun yaşlı hastalarda daha da belirgin olabildiğinin altını çizdi.

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