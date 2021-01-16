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Ekonomi Sağlığa ilgi üniversitelere personel alımını artırdı
Ekonomi

Sağlığa ilgi üniversitelere personel alımını artırdı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 17:09:00 -
Sağlığa ilgi üniversitelere personel alımını artırdı

Kovid 19 sebebi ile bir yıldır dünyanın büyük korku yaşadığı sağlık konusundaki sorunlar, üniversiteleri de daha fazla personel çalıştırmaya sevkediyor..

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi de, bu kasamda 77 personel alımına gidiyor.

Hemşire, ebe, fizyoterapist, Röntgen teknisyeni gibi değişik alanlarda çalışmak üzere, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, toplamda 77 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru adresinin "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi A blok Dörtyol Mah. 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR" olduğu açıklanan ilan için ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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