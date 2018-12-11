Sağlam temelli büyüme

Ekonomi Servisi

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6’lık performansla 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı.

GSYH artışı yüzde 21.8

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1, sanayi sektörünün yüzde 0,3 artarken, inşaat sektörünün ise yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4,5 yükseliş gösterdi.

Bakan Albayrak: Yılı 3.8 ile kapatacağız

Konuşmasında Yeni Ekonomi Programı’na göre sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme sürecinin etkin bir şekilde yönetileceğinin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu doğrultuda büyümenin 2018’de yüzde 3,8, 2019’da ise yüzde 2,3 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.

İş dünyası: Dengelenme süreci başlıyor

-İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Bu rakam, kurda yaz taarruzunun ifadesidir. Ufukta sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebiliyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle gelecek üç ayın, bugünden iyi olacağına inancımız tam. İş dünyası da üretimin yeni kodlarını programlayarak, büyümede bambaşka pencereler açacaktır.”

-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Pozitif büyüme performansı, “ekonomide dengelenme” sürecinin ilk meyvelerinin alındığına işaret ediyor. Milli ekonomimize yöneltilen saldırı ve yürütülen algı operasyonlarına karşın bu dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,6 büyümesini önemsiyoruz.”

-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin bayraktarı olan TİM ve ihracatçı birliklerimiz, Türkiye’nin döviz gelirlerinin dinamosu olarak ülkemizin finansal istikrarına da en değerli katkıyı vermeyi sürdürecektir.”

-Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: “Daha da olumsuz bir tablo ile karşılaşabilirdik. Yerinde alınan tedbirler ile şu an durumu stabilize edebildik. Eskisi gibi yüksek rakamlar olmamakla birlikte ekonomide dengeleme politikası ile birlikte zaman içinde faizlerde ve enflasyonda düşüş yaşanacağı kanaati içerisindeyiz.”

-Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: “Ekonomik saldırıya rağmen büyüdük ama çıkarmamız gereken dersler var. Bugün dünyada yaşananlar, gelecekte küresel piyasalarda yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturacaktır. Buna hazırlanmak için verimliliği arttırıp, dijitalleşmeye yönelik adımlar atarak sanayideki dönüşümü bir an öne gerçekleştirmeliyiz.”

-Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Türkiye, yaşanan kur hareketliliği ve fiyatlardaki yükselmeye rağmen büyümesini sürdürdü. Alınan tedbirler yerini buldu ve büyüme ivmeyi düşürerek de olsa devam etti.”