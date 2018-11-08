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“Sağlam Kart” 2. yaşını kutluyor

Türkiye’de müşterisine kart aidatı ödeyen ilk kredi kartı olan Kuveyt Türk'ün Sağlam Kart'ı ikinci yaşını kutluyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:23
“Sağlam Kart” 2. yaşını kutluyor

Yıllık kart ücreti olmayan, düzenli kullanım ve ödemelerde 50 TL değerinde Altın Puan vererek Türkiye’de müşterisine kart aidatı ödeyen ilk kredi kartı Sağlam Kart ikinci yaşını kutluyor. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, kredi kartı kullanımında özenli olunması noktasından yola çıkarak hizmete sundukları Sağlam Kart ile müşterilerine destek olduklarını belirtti. Sağlam Kart’ı bütçe dostu olarak tanımladıklarını aktaran Mehmet Oral, “Bu kart ile ihtiyaç duydukları anda müşterilerimizin yanında oluyoruz. Burada özellikle dikkat çektiğimiz konu ihtiyaç. Sağlam Kart’ı, müşterilerimizin gereksiz harcamalarını önlemek ve temel ihtiyaçtan kaynaklanan harcamalarında kullanmalarını sağlamak üzere kurguladık. Sağlam Kart ile müşterilerimize sağlık ve eğitim sektöründe vade farksız 5 taksit imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:23
  1. Yıllık kart ücreti
  2. Altın Puan
  3. Sağlam Kart
  4. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral
  5. Kuveyt Türk

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