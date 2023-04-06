  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Siyaset Sağır duymaz uydurur! Aytun Çıray yine yalana sarıldı
Siyaset

Sağır duymaz uydurur! Aytun Çıray yine yalana sarıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 14:00:00 -
Sağır duymaz uydurur! Aytun Çıray yine yalana sarıldı

İYİ Parti’li Aytun Çıray’ın,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop hakkında, Uluslararası Balkan Üniversitesi üzerinden başlatılmak istenen karalama kapsamında tamamen gerçek dışı ifadeleri içeren iddiaları sahiplenerek Meclis gündemine taşıması dikkat çekti.

Uluslararası Balkan Üniversitesi, 26 Mart 2006 tarihinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan hayırseverlerin kurduğu ve Üsküp Vakfı’nın sahipliğinde eğitim veren bir üniversiteyken, İP’li Aytun Çıray, basit bir internet taramasıyla edinilebilecek bu bilgilere ulaşma gereği duymadan, üniversitenin Meclis Başkanı Şentop’a ait olduğu iddiasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Çıray’ın, bir tıp doktoru olarak üniversitelerin işleyişi ve eğitimiyle ilgili süreçleri bilebilecek konumda olmasına rağmen bu iddiaları hiçbir araştırma yapmadan gerçekmiş gibi sahiplenmesi dikkat çekti.

Kuzey Makedonya devletinin kanun ve yönetmeliklerine göre yabancı öğrenci kabulü yapan üniversitenin çok az sayıda yabancı ve bu kapsamda Türk öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerin diplomalarının Türkiye’de denkliğinin tanınması konusu ise tamamen YÖK mevzuatına tâbi şekilde ilerliyor. Kuzey Makedonya’daki diğer üniversiteler gibi Uluslararası Balkan Üniversitesi’nden mezun öğrencilerin Türkiye’de diplomalarının geçerli kabul edilebilmesi için mutlaka fark derslerini içeren programları tamamlamaları gerekiyor.

Çıray’ın ayrıca, üniversitenin hukuk fakültesiyle ilgili “Üniversitenin Hukuk Fakültesi’ne sınavsız kayıt yaptıran öğrencilerin okula devam zorunluluğu olmadığı, mezun olduktan sonra ise atanacakları hakim, savcı gibi makamların önceden belirlendiği doğru mudur?” şeklindeki akıl dışı iddiaları gündeme taşıması şaşkınlık uyandırdı ve Türkiye’de işleyen hakim ve savcılık sınav süreçlerine ilişkin hiçbir bilgisinin olmadığını ortaya koydu.

Türkiye dışında yabancı bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olan bir öğrencinin Türkiye’de hukuk diplomasını kullanarak mesleki faaliyet yürütebilmesi için Türk üniversitelerinde yaklaşık 2 yıl süren bir program dahilinde Türk hukuk sistemini kapsayan fark derslerini vermesi mecburi olmasına rağmen Çıray, YÖK mevzuatına ve ilgili üniversitelerin akademik zorunluluklarına göre yürütülen bu süreçleri de görmezden geldi. Nitekim Çıray’ın tekrar gündeme getirdiği iddiaların gerçeklikle bir ilgisinin bulunmadığı, “Türkiye’de hakimlik veya savcılık sınavlarını kazanan adaylar arasında Makedonya’da hukuk eğitimi veren herhangi bir üniversiteden mezun hiç kimsenin bulunmadığı” yönünde Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgi ile de teyit edildi.

Akıl tutulması görmek isteyenler buyurun habere! Aytun Çıray motoru fena yaktı
Akıl tutulması görmek isteyenler buyurun habere! Aytun Çıray motoru fena yaktı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akıl tutulması görmek isteyenler buyurun habere! Aytun Çıray motoru fena yaktı

İYİ Partili Aytun Çıray'dan akıl tutulması! Alçak saldırıları AK Parti'ye bağladı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akıl tutulması! Alçak saldırıları AK Parti'ye bağladı

Siyaset

İYİ Partili Aytun Çıray'dan akıl tutulması! Alçak saldırıları AK Parti'ye bağladı

İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.
İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

Siyaset

İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan çok sert 'aday' açıklaması!
İYİ Partili Aytun Çıray'dan çok sert 'aday' açıklaması!

Siyaset

İYİ Partili Aytun Çıray'dan çok sert 'aday' açıklaması!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

hee ilerici gençleri de kıyma yapıyorlar, konya ovasına gömüyorlarmış....

laloğlu

Yalan olmuş bunlara mama, ey insan bunlara aldanma, gerekirse oy kullanma, ama bunlara da oyunu atma.  
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23