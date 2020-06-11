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Aktüel

Sağanak yağmur hayatı felç etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yollar adeta göle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:36:29 -
Sağanak yağmur hayatı felç etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yollar adeta göle döndü.


Öğleden sonra bastıran yağmur İnegöllüleri hazırlıksız yakaladı. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte gölete dönen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar cami avlularına, dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Trafik ve belediye ekipleri yağmur sebebiyle seferber oldu.

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