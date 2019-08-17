Sağanak yağışla yollarda su birikintileri oluştu araçlar mahsur kaldı İstanbul’da, etkili olan sağanak yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul’da, etkili olan sağanak yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul’da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Bahçelievler’de aniden bastıran yağmurla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

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