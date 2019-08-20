Sağanak yağış uyarısına karşı gebze’de kriz masası kuruldu KOCAELİ (İHA) –Meteorolojinin bölgede üç günlük sağanak yağış uyarısı vermesi üzerine Gebze Belediyesi tarafından gerekli önlemler alındı.

KOCAELİ (İHA) –Meteorolojinin bölgede üç günlük sağanak yağış uyarısı vermesi üzerine Gebze Belediyesi tarafından gerekli önlemler alındı.

Gebzelilerin olası sağanak yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda, ilgili teknik birimleri kapsayan bir kriz masası oluşturuldu. Başkan Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda önlemlerin alındığı Gebze’de belediye yetkilileri, vatandaşların olası bir mağduriyet yaşamaları halinde Gebze Belediyesi’nin mobil ihbar hattına şikayetlerini bildirme çağrısında bulundu.

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