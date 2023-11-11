  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Mete Yarar canlı yayında bas bas bağırdı: 2 gün petrol vermeyin, sonra olacakları görün

Fatih Erbakan’dan bomba teklif! Yer yerinden oynayacak! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

İşte torba yasada gelecek çözümler! Fahiş fiyat uyanıkları ve stokçular şimdi yandı

Türkiye’den flaş Gazze adımı! Bu karar alındı

Bu adam Prof, bu adam İstanbul Üniversitesi eski rektörü!

Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ayağa kaldıracak keşif! 'Batman'da 100 bin ton buldum, toprağın altında' diyerek duyurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı! Gazze şifa Hastanesi’nde korkulan oldu

Günlerdir tepinen muhalefete hodri meydan! Bakan Tunç’tan Yargıtay- AYM sorunu sonrası çağrı
Yaşam Sağanak yağış köprü yıktı
Yaşam

Sağanak yağış köprü yıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 23:17:00 -
Sağanak yağış köprü yıktı

Balıkesir Edremit’te etkili olan sağanak yağış sebebiyle karayolu köprüsü yıkıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Zeytinli Çayı üzerinde bulunan karayolu köprüsü çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları’ndan gelen yağmur sularının etkisiyle köprünün taşıma ayaklarından biri yıkılması üzerine köprü çöktü. Çöküntünün yaşandığı esnada köprü üzerinde herhangi bir taşıtın bulunmaması olası can ve mal kaybını önledi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, zabıta, itfaiye ve ekipleri, yolu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemlerini aldı.

Eski Çanakkale - Balıkesir karayolunda bariyer kuran ekipler, araçların ve yayaların köprü üzerinden geçmesine izin vermiyor.

Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamyon ile çökme yaşanan köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığarak olası bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.

81 yaşındaki Erdoğan dededen ilginç çözüm! Bakın hırsızlara karşı nasıl önlem aldı
81 yaşındaki Erdoğan dededen ilginç çözüm! Bakın hırsızlara karşı nasıl önlem aldı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

81 yaşındaki Erdoğan dededen ilginç çözüm! Bakın hırsızlara karşı nasıl önlem aldı

İstanbullular dikkat! Seferler yapılamıy
İstanbullular dikkat! Seferler yapılamıy

Yaşam

İstanbullular dikkat! Seferler yapılamıy

Bu meslek babadan oğula geçiyor!
Bu meslek babadan oğula geçiyor!

Yaşam

Bu meslek babadan oğula geçiyor!

Doğaseverlerin yeni rotası: Ulugöl
Doğaseverlerin yeni rotası: Ulugöl

Yaşam

Doğaseverlerin yeni rotası: Ulugöl

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23