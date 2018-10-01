THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Sağanak ve dolu hayatı felç etti

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:25
Sağanak ve dolu hayatı felç etti

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak ve ardından gelen dolu nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Gültepe Mahallesi'ndeki Dört İşletme kavşağı sular altında kaldı. 

Araçlar su birikintileri oluşan kavşakta ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Sularbaşı Mahallesi'nde, İmam Hatip Sokak ile Eski Belediye Sokak'ta ise yağış nedeniyle bazı işyerlerini su bastı. Esnaflar ise suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağışın bir süre sonra etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:25
  1. Sivas
  2. sivas
  3. sağabak
  4. sel
  5. yağmur
  6. hava durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tacizciye görülmemiş ceza! Akbiline el kondu
    1. Tacizciye görülmemiş ceza! Akbiline el..
    2. Andre Ayew'e kötü haber! Kadroya..
    3. Vurdukları 350 kg'lik domuzla fotoğraf..
    4. DSP de yerel seçimlere giriyor!
    5. Bulgaristan'dan dikkat çeken hamle!
    6. Yalova'dan sonra şimdi de Kocaeli!..
    7. Diyanet Dini Yayınlar Genel Müdürü..
    8. Ters şeride girdi! Sonrası facia
    9. Bisikletten düşen Zeynep kurtarılamadı!
    10. Başkan Yücel Çelikbilek sel..
    11. Öğrenci servislerine ceza yağdı!
    12. ABD'yi zorluyor! F-35'lerde..
    13. 'Porto'yu seviyorum ama...'
    14. 'Televizyonda gördüğüm kadarıyla oydu'
    15. Altının kilogramı 226 bin 200 liraya..
    16. Çorum'da uyuşturucu operasyonunda FETÖ..
    17. O oda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis..
    18. Sağanak ve dolu hayatı felç etti
    19. Erdoğan'dan Endonezya'ya telefon
    20. Protesto edilen senet sayısı yılın 8..
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”