Sağanak ve dolu hayatı felç etti

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak ve ardından gelen dolu nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Gültepe Mahallesi'ndeki Dört İşletme kavşağı sular altında kaldı.

Araçlar su birikintileri oluşan kavşakta ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Sularbaşı Mahallesi'nde, İmam Hatip Sokak ile Eski Belediye Sokak'ta ise yağış nedeniyle bazı işyerlerini su bastı. Esnaflar ise suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağışın bir süre sonra etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.