Sağa yanaşmak için aday yaptıkları Yavaş: Dindarların çocukları hayvanlara eziyet ediyor

Seçim vaatlerini açıklamak amacıyla CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan ana muhalefet ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş, tepkilere neden olacak bir skandal bir söylemde bulundu.

"Eziyeti dindar aile çocukları yapıyor"

Yavaş, son yıllarda sıkça gündeme gelen sokak hayvanlarının katledilmesi ve işkence edilmesi olaylarından, dindar aileleri sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil.' ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor."